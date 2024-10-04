Аналог препарата для профилактики ВИЧ повысит его доступность в 120 странах

Американская компания Gilead Sciences заключила сделку с шестью фармацевтическими компаниями на производство аналогов своего препарата ленакапавира, применяющегося для профилактики ВИЧ-инфекции. Они будут доступны по сниженной цене в 120 странах, пишет The Guardian.

Ленакапавир — это препарат для профилактики ВИЧ, который выпускают в виде инъекций и таблеток. Инъекционный препарат вводится внутримышечно два раза в год. Он показал свою стопроцентную эффективность в одном из клинических испытаний — сообщалось, что ни одна из более двух тысяч женщин и девочек из ЮАР и Уганды, которым вкололи препарат, не заразилась ВИЧ. При этом спонсором этого исследования выступала сама компания-производитель.

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Проблема препарата заключается в его стоимости — $42 250 за годовой курс. Журналисты отмечают, что на Gilead Sciences оказывают давление с требованием снизить цену и сделать его доступным во всем мире. Некоторые исследователи даже посчитали, что его можно выгодно производить всего за $40.

Компания Gilead Sciences объявила, что подписала соглашение на производство и продажу дженериков с шестью фармкомпаниями в США, Египте, Пакистане и Индии. Согласно условиям соглашения, аналоги препарата будут доступны по сниженной цене в 120 государствах с низким и средним уровнем дохода.

Однако международные организации обратили внимание, что в этот список не включили страны Латинской Америки.

«Gilead оставила без внимания страны с доходом выше среднего, где число новых случаев инфицирования наиболее велико — почти вся Латинская Америка была исключена из этого списка», — заявила представитель некоммерческой организации People’s Medicines Alliance доктор Мохга Камал-Янни.

Исполнительный директор UNAids Винни Бьянима отметила: если препарат станет доступным для всех, кому он необходим, то это поможет «изменить ситуацию» в борьбе с ВИЧ.

Компания Gilead Sciences заявила, что к концу 2024 года начнет подавать заявку на получение глобального разрешения на применение ленакапавира в качестве средства профилактики ВИЧ-инфекции.

В 2023 году в мире было зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев заражения ВИЧ. По данным The New York Times, потребность в более эффективных методах профилактики ВИЧ стала крайне актуальной, потому что существующие пероральные препараты для профилактики ВИЧ не смогли снизить число новых случаев заражения среди наиболее уязвимых групп.