Опрос: большинство россиян уверены в принципиальных отличиях России от Запада

Большинство россиян считают, что «Россия принципиально отличается от Запада». По крайней мере так утверждают социологи Российской академии наук в исследовании, опубликованном в номере официального научного журнала ФНИСЦ РАН, с которым ознакомилась «Верстка».

Социологи, как сообщается, проанализировали межэтнические установки россиян с 1990-х годов по 2023 год и пришли к выводу, что российское общество «консолидировалось против коллективного Запада».

В частности, «Верстка» опубликовала скриншот из исследования, из которого следует, что 79,9% опрошенных в 2023 году россиян согласились с утверждением, что «Россия — это особенная страна, которая принципиально отличается от Запада, и поэтому должна идти своим путем». Для сравнения: в 1998 году так считали только 9,5% респондентов. То есть за 25 лет этот показатель вырос более чем в восемь раз.

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Две трети опрошенных россиян (68,5%), согласно данным исследования, считают, что «западное влияние разрушает традиционные российские ценности». В 1998 году это утверждение поддержали чуть больше 16% респондентов.

Чуть больше половины участников исследования согласились с заявлением, что «Россия — это в первую очередь государство русских и поэтому оно должно защищать интересы русских». С конца 1990-х этот показатель вырос на 18 процентных пунктов.

Почти 43% респондентов поддержали утверждение, что «русские — умнее и талантливее, чем другие народы». Каждый пятый опрошенный в 2023 году согласился с тем, что «культура национальных меньшинств разрушает традиционную русскую культуру».

Опрос в 2023 году проводил Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ).