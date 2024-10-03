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Общество

Мизулина попросила силовиков «пробить по базе» задавшую вопрос о ее детях журналистку

18:55 03.10.2024


Журналистка публично задала вопрос главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной о том, почему у нее до сих пор нет детей. Позже к ней подошли силовики с проверкой документов и личными вопросами. Об этом пишет региональное издание 74.ru.

Мизулина проводила встречу со школьниками и студентами в Челябинске, где отвечала на вопросы публики. Корреспондентка издания (имя не уточняется) поинтересовалась, почему у 40-летней Мизулиной до сих пор нет детей. Мизулина задала уточняющий вопрос: «Откуда у вас такая информация?» В ответ на это журналистка прямо спросила, есть ли у нее дети. «Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю», — ответила глава «Лиги безопасного интернета».

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После этого к журналистке подошли «люди в штатском», пишет 74.ru. Они попросили ее показать документы и сфотографировали паспорт. По словам очевидцев, Мизулина попросила «пробить по базе» журналистку, которая задала ей неудобный вопрос.

Позже корреспондентке 74.ru начали задавать личные вопросы. Ее спрашивали, в каком университете она училась и на каком именно факультете. У нее спросили про одного из ее друзей, назвав его по имени и отчеству. Он, как оказалось, участвовал в неких «оппозиционных политических объединениях» и попал в поле зрения полиции. Чем именно занимался друг журналистки — не уточняется.

«Зачем силовики негласно присутствуют на такой встрече, в общем-то понятно, но почему они выполняют указания Мизулиной — загадка», — говорится в материале 74.ru.

Точно неизвестно, есть ли у Мизулиной муж и дети. Она не комментировала свою личную жизнь. При этом она регулярно выступает за «традиционные ценности». Мизулина поддержала запрет пропаганды чайлдфри, который сейчас рассматривает Госдума.  Она пообещала, что в будущем законе «все будет традиционно».

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