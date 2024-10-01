Ученые обвинили ООН в искажении данных

Более 20 ученых обратились к Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с требованием пересмотреть или отозвать отчет о выбросах углекислого газа домашнего скота, в котором содержатся «множественные и отвратительные ошибки». Об этом сообщает The Guardian.

Исследование ФАО, на «серьезные искажения» в котором обратили внимание Пол Беренс и Мэтью Хайек, называется «Пути снижения выбросов» и было представлено на климатическом саммите COP28 (Конференция ООН по изменению климата) в декабре 2023 года как «обновленный всеобъемлющий обзор» глобальных животноводческих выбросов до 2050 года.

После того как в начале 2024 года Беренс и Хайек обнаружили ошибки, они заявили, что ФАО произвела неправильный подсчет парниковых выбросов от производства мяса, постоянно путала исходные годы в анализе и не учла, что уменьшенное потребление в пищу животных продуктов освободит от выпаса скота сельскохозяйственные земли, что, в свою очередь, внесет свой вклад в удаление углекислого газа из атмосферы.

По словам ученых, эти ошибки привели ФАО к неправильным выводам, что, в свою очередь, снизило эффективность диеты для борьбы с парниковыми газами. Диета, предложенная учеными, предполагала сокращение потребления животных продуктов, производство которых составляет одну четвертую всех антропогенных выбросов. Теперь же в предложениях ФАО доля животных продуктов выше.

В ответ на жалобу ООН пригласила Беренса и Хайека на вебинар в качестве слушателей — свои вопросы они могли оставить только в чате.

«Серьезного ответа [на допущенные ошибки] не последовало. [На вебинаре] они частично и очень ненаучно рассмотрели только одну из жалоб и проигнорировали большинство других. Наши опасения едва ли восприняли всерьез. <…> ФАО допустила серьезные ошибки и должна признать их и исправить, чтобы сохранить свой научный авторитет», — сказал Беренс.

В ответ на это главный научный сотрудник ФАО Бет Кроуфорд заявила, что оценка выбросов к 2050 году — это «грубый прогноз». Выбранная Кроуфорд формулировка вызвала возмущение научного сообщества, и к Хайеку и Беренсу присоединились 78 экологических групп: вместе они написали коллективное письмо, в котором говорится, что «недопустимо, чтобы ФАО, уважаемое учреждение ООН, закрывало глаза на эти серьезные ошибки, называя их “грубой оценкой”, в то время как данные и политические рекомендации, которые она предоставляет, имеют такое международное влияние».