EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые обвинили ООН в искажении данных

17:18 01.10.2024

Более 20 ученых обратились к Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с требованием пересмотреть или отозвать отчет о выбросах углекислого газа домашнего скота, в котором содержатся «множественные и отвратительные ошибки». Об этом сообщает The Guardian. 

Исследование ФАО, на «серьезные искажения» в котором обратили внимание Пол Беренс и Мэтью Хайек, называется «Пути снижения выбросов» и было представлено на климатическом саммите COP28 (Конференция ООН по изменению климата) в декабре 2023 года как «обновленный всеобъемлющий обзор» глобальных животноводческих выбросов до 2050 года.

После того как в начале 2024 года Беренс и Хайек обнаружили ошибки, они заявили, что ФАО произвела неправильный подсчет парниковых выбросов от производства мяса, постоянно путала исходные годы в анализе и не учла, что уменьшенное потребление в пищу животных продуктов освободит от выпаса скота сельскохозяйственные земли, что, в свою очередь, внесет свой вклад в удаление углекислого газа из атмосферы.

По словам ученых, эти ошибки привели ФАО к неправильным выводам, что, в свою очередь, снизило эффективность  диеты для борьбы с парниковыми газами. Диета, предложенная учеными, предполагала сокращение потребления животных продуктов, производство которых составляет одну четвертую всех антропогенных выбросов.  Теперь же в предложениях ФАО доля животных продуктов выше.

В ответ на жалобу ООН пригласила Беренса и Хайека на вебинар в качестве слушателей — свои вопросы они могли оставить только в чате. 

«Серьезного ответа [на допущенные ошибки] не последовало. [На вебинаре] они частично и очень ненаучно рассмотрели только одну из жалоб и проигнорировали большинство других. Наши опасения едва ли восприняли всерьез. <…> ФАО допустила серьезные ошибки и должна признать их и исправить, чтобы сохранить свой научный авторитет», — сказал Беренс. 

В ответ на это главный научный сотрудник ФАО Бет Кроуфорд заявила, что оценка выбросов к 2050 году — это «грубый прогноз». Выбранная Кроуфорд формулировка вызвала возмущение научного сообщества, и к Хайеку и Беренсу присоединились 78 экологических групп: вместе они написали коллективное письмо, в котором говорится, что «недопустимо, чтобы ФАО, уважаемое учреждение ООН, закрывало глаза на эти серьезные ошибки, называя их “грубой оценкой”, в то время как данные и политические рекомендации, которые она предоставляет, имеют такое международное влияние».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Общество
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
8 минут чтения
И кто тут соевый терпила?
Политика
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
7 минут чтения
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
35 минут чтения
Материнский инстинкт
Криминал
Материнский инстинкт
Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права
11 минут чтения
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Общество
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Я не стесняюсь говорить о своем диагнозе, и он не помешал мне эмигрировать
11 минут чтения
Надпись мелом «Тут ребенок»
Криминал
Надпись мелом «Тут ребенок»
Убийцу восьмилетней девочки нашли по подсказкам, которые он нарисовал сам
17 минут чтения