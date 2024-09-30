EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти пообещали возможность обжаловать решение призывной комиссии онлайн

12:30 30.09.2024

Во время осенней призывной кампании призывники, которые не согласны с решением комиссии, смогут обжаловать его в досудебном порядке в том числе онлайн. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги»», — сказал Цимлянский во время брифинга.

Он также добавил, что обжаловать решение призывной комиссии можно будет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе при личном приеме.

Командиры отправляют неугодных солдат на штурмы
Командиры отправляют неугодных солдат на штурмы
Так их казнят. Но почему те не сопротивляются и безмолвно идут?
Общество9 минут чтения

Кроме того, с 15 октября будет работать «прямая линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Там будут разъяснять вопросы, связанные с призывом, который начнется 1 октября и закончится 31 декабря. 

В Генштабе также сообщили, что в этот призыв будут действовать только бумажные повестки. 

«Дело в том, что действительно пока электронные повестки откладываются на 25-й год. Они могут все равно приходить через mos. ru, или через Госуслуги. Это уведомления о том, что вам выписана повестка. Они не будут иметь юридической силы, не будут являться обязательными. Все-таки по старинке у нас будут бумажные повестки, которые вручены под роспись или по почте, заказным письмом. При этом, если гражданин отказался от получения письма по почте, то он все равно будет считаться уведомленным», — пояснил адвокат по военным делам Максим Гребенюк.

Ранее юристы «Школы призывника» сообщали, что электронные повестки на данный момент рассылаются лишь в нескольких тестовых регионах. Они не обязывают являться по ним.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

И кто тут соевый терпила?
Политика
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
7 минут чтения
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
35 минут чтения
Материнский инстинкт
Криминал
Материнский инстинкт
Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права
11 минут чтения
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Общество
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Я не стесняюсь говорить о своем диагнозе, и он не помешал мне эмигрировать
11 минут чтения
Надпись мелом «Тут ребенок»
Криминал
Надпись мелом «Тут ребенок»
Убийцу восьмилетней девочки нашли по подсказкам, которые он нарисовал сам
17 минут чтения
Мне 96 лет, и я модель
Общество
Мне 96 лет, и я модель
Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
8 минут чтения