Власти пообещали возможность обжаловать решение призывной комиссии онлайн

Во время осенней призывной кампании призывники, которые не согласны с решением комиссии, смогут обжаловать его в досудебном порядке в том числе онлайн. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги»», — сказал Цимлянский во время брифинга.

Он также добавил, что обжаловать решение призывной комиссии можно будет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе при личном приеме.

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Кроме того, с 15 октября будет работать «прямая линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Там будут разъяснять вопросы, связанные с призывом, который начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

В Генштабе также сообщили, что в этот призыв будут действовать только бумажные повестки.

«Дело в том, что действительно пока электронные повестки откладываются на 25-й год. Они могут все равно приходить через mos. ru, или через Госуслуги. Это уведомления о том, что вам выписана повестка. Они не будут иметь юридической силы, не будут являться обязательными. Все-таки по старинке у нас будут бумажные повестки, которые вручены под роспись или по почте, заказным письмом. При этом, если гражданин отказался от получения письма по почте, то он все равно будет считаться уведомленным», — пояснил адвокат по военным делам Максим Гребенюк.

Ранее юристы «Школы призывника» сообщали, что электронные повестки на данный момент рассылаются лишь в нескольких тестовых регионах. Они не обязывают являться по ним.