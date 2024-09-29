Из тысячелетнего семечка вырастили упоминаемое в Библии дерево

Международная группа ученых из Израиля, США, Австралии, Швейцарии и Франции вырастила из тысячелетнего семечка дерево, которое считалось исчезнувшим и могло быть источником бальзама, упомянутого в Библии. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Communications Biology.

По данным издания, необычное семя длиной около двух сантиметров, датируемое периодом между 993 и 1202 годами нашей эры, нашли в одной из пещер Иудейской пустыни в конце 1980-х годов. После многолетних попыток вырастить из семени растение ученые смогли получить саженец и назвали его «Шеба».

За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше Я не стесняюсь говорить о своем диагнозе, и он не помешал мне эмигрировать Общество 11 минут чтения

Анализ ДНК показал, что дерево принадлежит к одному из видов рода Коммифора. Эти растения распространены в Африке, Аравии, Индии и Пакистане и известны своими ароматными смолами.

Надпись мелом «Тут ребенок» Убийцу восьмилетней девочки нашли по подсказкам, которые он нарисовал сам Криминал 17 минут чтения

Исследователи предполагают, что «Шеба» может быть связан с «иудейским бальзамом», который описан в Библии и производился на территории Южного Леванта — географического региона, в который входили современный Израиль, Палестина и Иордания. Кроме того, бальзам описан в литературе эллинистического, римско-византийского и постклассического периодов между IV веком до нашей эры и VIII веком.

В библейских текстах смолу дерева, из которой изготавливался бальзам, называют «цори». Она высоко ценилась в древнем мире и продавалась по всей Римской империи. Исследователи предполагали, что ее использовали в качестве духов, благовоний, лекарства от катаракты, а также для бальзамирования и как противоядие.

В настоящее время высота выращенного дерева — около трех метров. На его выращивание ученые потратили 14 лет. Пока на нем нет цветов и плодов, которые позволили бы сравнить дерево с современными родственными ему видами.