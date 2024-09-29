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Общество

На хоккеистов-любителей завели уголовное дело после матча с командой ФСБ

15:07 29.09.2024

В Биробиджане против игроков любительской команды «Тафгай», состоящей из местных предпринимателей, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и связанном с сопротивлением представителям власти (ч 2 ст. 213 УК). Об этом сообщает телеграм-канал Newsbox24.tv

По данным телеграм-канала, дело завели из-за массовой драки между игроками во время матча. Тогда «Тафгай» играл с командой регионального управления ФСБ «Фантом». 

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«Для хоккея ситуация вполне игровая и привычная. Только вместо обычного для таких историй пятиминутного штрафа, некоторые игроки получили заключение в СИЗО. После матча их арестовали и закрыли сначала на 48 часов, а потом суд продлил содержание под стражей еще на 72 часа», — пишет Newsbox24.tv.

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По данным издания, были задержаны пять игроков и вратарь команды. Один из них — Евгений Потаскуев, который, судя по опубликованным в телеграм-канале документам, был задержан 26 сентября, а уголовное дело возбудили еще в июне этого года. Как пишет «7х7», Потаскуев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается выращиванием сельхозкультур.

«Медиазона» со ссылкой на победительницу Олимпийских игр Юлию Чепалову утвкрждает, что драка между командами произошла еще весной. Чепалова заявила, что сразу после матча несколько игроков «Тафгая» были арестованы на 10 суток. По какой статье, спортсменка не уточнила.

Предположительно, матч состоялся 30 марта, после чего пресс-служба Ночной хоккейной лиги сообщила о дисквалификации из-за драки семерых хоккеистов по решению дисциплинарной комиссии.

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