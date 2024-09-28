В итальянских школах возвращают введенные во времена Муссолини отметки за поведение

Власти Италии восстанавливают практику выставления отметок школьникам, которые, по мнению учителей, плохо себя ведут на уроках. Новый законопроект, который на днях одобрил парламент, позволит оставлять подобных учеников на второй год, сообщила The Guardian.

Подобный закон был принят в Италии во времена правления Бенито Муссолини и действовал с 1924 по середину 1970-х годов. Тогда действие закона удалось отменить для учеников младшей и средней школы, а в 2000 году — для всех остальных школьников, пишет издание.

Новый законопроект 25 сентября был одобрен 154 депутатами нижней палаты итальянского парламента. 97 депутатов голосовали «против», семь воздержались, сообщила The Guardian.

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Документ предполагает, что ученики средних и старших классов, получившие от учителей пять и менее баллов за поведение, останутся на второй год, даже при хорошей академической успеваемости. Старшеклассники, набравшие по поведению шесть баллов или меньше, должны будут пройти «тест по гражданскому воспитанию». По данным The Guardian, отметки по поведению также будут влиять на итоги выпускного школьного экзамена.

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За акты агрессии или насилия по отношению к школьному персоналу вводятся штрафы в размере от 500 евро до 10 000 евро, сообщило издание.

Министр образования Джузеппе Вальдитара заявил, что отметки за поведение вернут в школы «уважение к людям и общественным благам», а также восстановят авторитет учителей.

В итальянской Ассоциации директоров школ законопроект назвали следствием роста числа «агрессивных инцидентов» со стороны учеников по отношению к преподавателям — более чем на 110% за год. В одних случаях учителям потребовалась медицинская помощь, а в других виновниками инцидентов стали родители учеников, приводит слова членов ассоциации The Guardian. Чаще всего ученики конфликтуют с учителями из-за использования мобильных телефонов на уроках, пишет издание.

Координатор Национального студенческого союза Томмазо Мартелли в разговоре с The Guardian назвал законопроект шагом по «укреплению авторитарной и карательной культуры». По его мнению, отметки за поведение могут стать «дополнительным репрессивным инструментом» в школах. В студенческом союзе напомнили, что прежний закон удалось отменить после многочисленных протестов учащихся.

Голосовавшая против законопроекта депутат от Демократической партии Анна Аскани заявила журналистам, что новые правила знаменуют собой «возвращение к временам, которые мы предпочли бы забыть».