В США во второй раз применили смертную казнь с помощью азота

Американец Алан Юджин Миллер стал вторым осужденным в истории США, которого казнили при помощи азотной гипоксии. В процессе казни 59-летний мужчина дрожал около двух минут, после чего последовали примерно шесть минут прерывистого хриплого дыхания. Об этом пишет The Guardian.

Азотная гипоксия — метод казни, предусматривающий введение чистого азота в организм, что лишает человека кислорода и приводит к смерти. Такой метод не раз критиковали международные организации из-за сомнений в его гуманности.

Миллера осудили за убийство трех его коллег и приговорили к смертной казни в 1999 году. Сообщается, что в 2022 году Миллера должны были казнить с помощью введения смертельной инъекции, однако казнь пришлось перенести потому что сотрудники тюрьмы не смогли найти вену. По словам адвокатов осужденного, Миллера подвергли жестоким пыткам при попытке ввести инъекцию.

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«Его многократно прокалывали иглами пока он висел в вертикальном положении и страдал от сильной боли», — сказали они.

«Сегодня вечером правосудие наконец восторжествовало для этих трех жертв. Его действия были не безумием, а чистым злом, которое навсегда изменило жизни семей погибших людей. Я молюсь, чтобы спустя много лет родственники все же смогли найти утешение» — заявила губернатор Алабамы Кей Айви.

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По словам журналистов, перед мучительной смертью, Миллер говорил сквозь маску, что не виновен. «Я ничего не сделал, чтобы оказаться в камере смертников», — говорил он.

Смертная казнь при помощи азота в США разрешена в Алабаме, Миссисипи и Оклахоме. Сообщается, что Алабама стала первым штатом, который использовал эту высшую меру наказания в отношении осужденного.

В январе 2024 года там казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Сообщалось, что Смит, как и Миллер, умирал долго и мучительно. «Смит сильно дрожал и бился в конвульсиях, напоминающих приступы. Сила его движений заставила каталку заметно сдвинуться, как минимум, один раз. Он пытался вырваться из ремней, которыми он был пристегнут к каталке», — рассказывали журналистам свидетели казни.

Отмечается, что Смит тоже ранее выбрал казнь с помощью смертельной инъекции, однако и у него не смогли найти вену. При этом, как пишут журналисты, мужчина четыре часа провисел в вертикальном положении, пока его протыкали иглами.

ООН и Евросоюз не раз требовали отменить смертную казнь, называя эту высшую меру наказания «нарушением права на жизнь и отрицанием человеческого достоинства». В январе ЕС напомнил: на сегодняшний день в США из камеры смертников освобождены 196 невиновных людей.