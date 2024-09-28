Американцы покупают место на кладбище ради вечеринок его смотрителя

В небольшом городе Уэлд на западе американского штата Мэн с населением 376 человек владельцы участков на местном кладбище Mountain View на протяжении 30 лет ежегодно встречаются, чтобы познакомиться с теми, кто проведет вечность по соседству. Эту традицию описала журналистка издания Portland Press Herald Грейс Беннингхофф.

Собрания исключительно для владельцев участков проходят каждый третий четверг августа в доме смотрителя кладбища 62-летнего Шона Майнера. Издание пишет: 35-летняя Мэри Мервин и ее новорожденная дочь недавно впервые посетили это собрание. Мервин назвала вечеринку «немного странной», но сказала, что ей понравилось.

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Мэрвин познакомилась с мужем во время работы в летнем лагере в Уэлде, они поженились, в 2020 году у них родился сын. Ребенок умер спустя четыре дня. Его похоронили на кладбище в Уэлде, рассказала Мэрвин.

«Мы не знали, где его похоронить. Ни у кого из нас не было семейных участков, и у нас не было никаких реальных связей с городом, в котором мы жили. Поэтому мы подумали: “О, а как насчет Уэлда?”, потому что нам здесь просто нравилось», — рассказала Мервин, добавив, что тоже хочет быть похороненной там.

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На кладбище Mountain View, которое было основано в 1810 году, мало правил, но много зелени и деревьев, рядом густой лес и возвышаются две горы — Блу-Маунтин и Тамблдаун. Изначально там было всего несколько участков за простым белым забором, который и сегодня ограждает кладбище, сейчас их насчитывается около 400.

Там похоронены одни из первых жителей Уэлда, среди которых предки могильщика Шона Манйера. Смотрителем кладбища он стал еще в 1992 году. С тех пор именно он следит за порядком, стрижет газон, организует захоронения и продает участки.

Вечеринки на кладбище Майнер начал проводить в 1994 году. По словам Майнера, интерес к кладбищу растет из-за его вечеринок и сообщества, которое там сложилось. «Есть люди, которые купили участки на этом кладбище только для того, чтобы иметь возможность пойти на кладбищенскую вечеринку», — сказал Майнир.

Местные жители Ина Тот и Тодд Папалагис, обоим за 60, познакомились на своей первой вечеринке после того, как купили участки в Mountain View примерно 30 лет назад. Они дружат до сих пор.

«Я купила здесь свой участок еще до того, как стала владельцем недвижимости. У всех друзей, с которыми мы сюда приезжаем, есть участки на кладбище. Мы начинали с того, что жили вместе в многоквартирном комплексе, а теперь мы будем вместе вечно», — поделилась Тот.

Как пишет Portland Press Herald, смерть была популярной темой участников вечеринки. «Люди говорили откровенно и часто шутили о своей смерти. У них не было единого мнения о смерти или общей религиозной или духовной философии», — подчеркивает Беннингхофф.