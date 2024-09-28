Ученые научились лечить диабет первого типа с помощью стволовых клеток

Неназванная 25-летняя пациентка из города Тянцзинь на северо-востоке Китая с диабетом первого типа смогла отказаться от уколов инсулина через два с половиной месяца после трансплантации пререпрограммированных стволовых клеток. Об этом сообщает Nature.

Исследованием руководит Дэн Хункуй, клеточный биолог из Пекинского университета. Издание отмечает, что это первый случай успешного лечения диабета первого типа таким способом. Трансплантацию модифицированных особым способом стволовых клеток китаянке провели в июле 2023 года. Операция длилась менее получаса.

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Как пишет Nature, из-за того, что клетки пересадили в мышцы живота, а не в печень, как это делали ранее, ученые смогли контролировать их с помощью МРТ.

«Они полностью обратили диабет у пациента, которому до этого требовалось значительное количество инсулина», — утверждает Джеймс Шапиро, хирург-трансплантолог и исследователь из Альбертского Университета в Канаде.

Через 10 недель после пересадки женщина смогла отказаться от уколов инсулина и перестала страдать от скачков уровня глюкозы в крови.

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Джей Скайлер, эндокринолог из Университета Майами во Флориде, отмечает, что результаты эксперимента выглядят интригующе, но исследование нужно повторить на большем количестве людей. Скайлер также хочет убедиться, что клетки женщины продолжают вырабатывать инсулин в течение пяти лет, прежде чем считать ее «излечившейся».

По словам Дэна Хункуя, в эксперименте, помимо 25-летней китаянки, приняли участие еще два человека. Врачи сообщили о «весьма позитивных» результатах их лечения. В ноябре эти участники исследования достигнут годовой отметки без инсулина, после чего ученые планируют расширить исследование на 10-20 человек.

Как пишет Nature, на создание метода лечения диабета первого типа ученых вдохновило предшествующее исследование. В его рамках ученые из Шанхая пересадили продуцирующие инсулин клетки в печень 59-летнего мужчины, страдающего диабетом второго типа.