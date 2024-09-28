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Общество

В Испании бактерии обучили реставрировать церковные фрески

16:11 28.09.2024

Микробиолог Пилар Бош обучила бактерии вырабатывать фермент, который помогает при реставрации церковных фресок. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, еще в 2008 году Бош во время выбора темы для докторской диссертации увидела статью о том, что некоторые бактерии можно использовать при реставрации произведений искусства. В то же время ее мать Ройг занималась реставрацией картин XVIII века Антонио Паломино в одной из старейших церквей Валенсии.

Одной из главных трудностей, с которыми столкнулась Ройг, было удаление клея. Его использовали для снятия фресок со стен церкви во время реставрационных работ в 1960-х годах.

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«Моей маме нужно было решить очень сложную задачу, и я нашла статью о бактериях, используемых для очистки фресок в Италии», — рассказала Бош.

Теперь, когда Бош уже получила докторскую степень, она объединилась со своей матерью и в рамках финансируемого местными фондами проекта опробовала новый метод реставрации.

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Микробиолог натренировала бактерии, скармливая им образцы клея, изготовленного из животного коллагена, в результате чего бактерии стали естественным образом вырабатывать ферменты для расщепления клея. После Бош и Ройг смешивали бактерии с гелем на основе водорослей и наносили его на картины. Через три часа после нанесения гель удаляли.

«Раньше мы работали вручную, с использованием теплой воды и губок, что занимало несколько часов и приводило к повреждению картины», — рассказала Ройг.

Reuters отмечает, что Бош также использовала свои бактерии в других проектах по реставрации — в Пизе и Монте-Кассино в Италии и в Сантьяго-де-Компостела на севере Испании. В настоящее время она обучает группы бактерий другого вида очищать стены от граффити.

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