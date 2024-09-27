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Общество

Ученые обнаружили тысячи токсинов из упаковок пищевых продуктов в организме человека

21:08 27.09.2024

Международная группа ученых из Швейцарии, США и Великобритании обнаружила в организме человека более 3600 химических веществ, одобренных для использования в упаковках пищевых продуктов, а также в кухонной посуде и оборудовании для обработки пищевых продуктов. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, химические вещества были обнаружены в крови, волосах и грудном молоке человека. Среди них были такие высокотоксичные соединения, как ПФАС (группа синтетических фторорганических соединений), бисфенол, металлы, фталаты и летучие органические соединения. Многие из них вызывают рак, гормональные сбои и другие серьезные проблемы со здоровьем.

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В то же время были выявлены и другие менее токсичные вещества, например, синтетические антиоксиданты, используемые в качестве консервантов, и олигомеры, которыми закрепляют чернила на упаковке. В связи с этим авторы исследования отмечают, что необходимо провести более тщательный анализ веществ, которые контактируют с пищевыми продуктами.

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«То, что некоторые опасные химические вещества мигрируют из упаковки в пищу, вызывает беспокойство», — заявила Биргит Геуке, соавтор исследования из некоммерческой организации в Цюрихе. Она выступила за ужесточение правил относительно используемых в упаковках веществ.

The Guardian пишет, что самым опасным материалом для упаковок ученые назвали пластик, поскольку его состав практически не регулируется, из-за чего в нем могут содержаться тысячи химических веществ. Также опасными были признаны силикон и покрытие металлических банок. Кроме того, бумажные и картонные упаковки могут обрабатываться ПФАС и содержать слой пластика.

В исследовании сказано, что среди факторов, которые приводят к попаданию химических элементов в пищу, могут быть высокие температуры, содержание жира и кислотность, а также размер упаковки — чем она меньше, тем меньше вероятность попадания веществ в продукты.

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