Turkish Airlines на год запретила россиянину летать в несколько стран Латинской Америки

Turkish Airlines запретила россиянину летать в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Панаму, Венесуэлу и на Кубу в течение года после того, как его не пустили на рейс из Тивата (Черногория) до Панамы. Об этом пишет телеграм-канал «Улететь».

Как пишет портал Turdom.ru, несколько человек не пустили на рейс Turkish Airlines до Панамы во время пересадки в Стамбуле. Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что дипломаты «плотно занимались» и «сделали все возможное», чтобы туристы из России могли летать в страны Латинской Америки.

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Как отмечает Turdom.ru, один из пассажиров, которых не пустили на борт самолета, является моряком. Сотрудники аэропорта заявили, что обычно путешественники не покупают билеты за два дня до вылета. «У гражданина РФ билета из Панамы куда бы то ни было не могло быть по определению, так как он должен был перегонять яхту в Тихий океан для дальнейшей экспедиции в Антарктиду», — пишет портал.

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Мужчина рассказал, что он провел весь день в аэропорте и потерял три тысячи евро и свой багаж. «Сотрудники проверяли мои счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал, задавали кучу других вопросов. Мы с группой таких же, как я, везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», — добавил россиянин.

Позже Turkish Airlines прислала пассажиру документ, в котором сказано, что ему запрещено летать рейсами авиакомпании в некоторые страны Латинской Америки в течение года — до 23 сентября 2025 года.

Телеграм-канал «Улететь» выложил скриншот документа. Среди причин, по которым россиянину могли отказать в посадке, в документе указаны неодобрение въезда в страну властями, риск не получить право на въезд в страну в соответствии с существующей практикой стран и отсутствие информации и документов, необходимых для полета.