Россияне потратили рекордную сумму на кроссовки

С января по июль 2024 года россияне купили кроссовок на 44,8 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»). В нем отмечается, что это рекордная сумма как минимум за последние три года.

Так, согласно отчету ЦРПТ, за аналогичный период 2023 года россияне потратили на спортивную обувь 32 миллиарда рублей, а в 2022 и 2021 годах — 18,4 миллиарда и 17 миллиардов рублей соответственно. В документе также говорится, что средняя цена пары кроссовок в указанный период 2024 года составила 3699 рублей. При этом за аналогичный период 2023 года средняя цена пары спортивной обуви составляла 3109 рублей, а в 2022 и 2021 годах — 3857 и 4071 рублей за пару соответственно.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка также заявили о росте продаж кроссовок. Так, представитель маркетплейса Wildberries сообщил, что в январе – июле 2024 года продажи спортивной обуви на площадке выросли сразу на 85% в количественном выражении и на 80% в денежном по сравнению с тем же периодом 2023 года.

По словам собеседника издания, наибольшим спросом среди россиян пользуются зарубежные бренды, в частности, американские Nike и Reebok, а также немецкий Adidas. Рост продаж продукции последней вырос год к году на 262%, что стало максимальным показателем.

В свою очередь, в «Яндекс маркете» отметили, что в текущем году кроссовки и кеды стали самым популярным запросом пользователей в категории «обувь». А в годовом выражении количество заказов такой обуви на маркетплейсе выросло сразу втрое.

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