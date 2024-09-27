EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

На островах без леса нашли окаменелые стволы деревьев

23:50 27.09.2024

На Фолклендских островах в южной части Атлантического океана, где несколько тысяч лет не растут деревья, нашли окаменелый лес под землей возрастом от 15 до 30 миллионов лет. Об этом сообщает CNN.

Как пишет телеканал, на островах произрастают только кустарники и другая низкорослая растительность. Первые окаменелые части стволов ученые обнаружили на глубине шести метров в 2020 году, когда на острове группа исследователей под руководством Зои Томас, преподавателя физической географии в Университете Саутгемптона, проводила раскопки на острове.

Мне 96 лет, и я модель
Мне 96 лет, и я модель
Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
Общество8 минут чтения

«Мы подумали, что это очень странно, ведь одна из особенностей Фолклендских островов, о которой все знают, — отсутствие деревьев. Это очень ветреное и пустынное место», — рассказала Томас.

После того, как ученые обнаружили окаменелости, они предположили, что ранее на островах находился умеренный тропический лес. При этом стволы и ветки этого леса оказались слишком древними для радиоуглеродного анализа, который способен определить возраст органического вещества, если оно не старше 50 тысяч лет.

Что он видел, где он был
Что он видел, где он был
История жизни и смерти Никиты Цицаги
Общество40 минут чтения

Ученые решили исследовать пыльцу и споры, найденные в торфяных слоях. Для этого их образцы перевезли в Австралийский университет Нового Южного Уэльса. Анализ показал, что возраст окаменелостей — от 15 до 30 миллионов лет.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что ранее на Фолклендских островах, вероятно, был более влажный и теплый климат. В то же время он был прохладнее, чем в современных тропических лесах, например, в районе Амазонки. 

CNN отмечает, что до сих пор неизвестно, почему на Фолклендских островах не растут деревья. Ученые предположили, что причиной могут быть сильные ветра и кислая торфяная почва.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

Мне 96 лет, и я модель
Общество
Мне 96 лет, и я модель
Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
8 минут чтения
Что он видел, где он был
Общество
Что он видел, где он был
История жизни и смерти Никиты Цицаги
40 минут чтения
Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно
Общество
Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно
Иностранные ученые ничего не могут сделать, а россияне покупают их ради престижа и заработка
11 минут чтения
Я родила ребенка и пожалела об этом
Общество
Я родила ребенка и пожалела об этом
Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни
11 минут чтения
Американка нашла похищенного 73 года назад родственника
Общество
Американка нашла похищенного 73 года назад родственника
В этом ей помог сделанный «по приколу» ДНК-тест
4 минуты чтения
Я учился в православной школе и очень боялся попасть в ад
Общество
Я учился в православной школе и очень боялся попасть в ад
Школа оказалась рассадником насилия, а вот мир за ее пределами — не таким страшным
30 минут чтения