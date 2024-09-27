На островах без леса нашли окаменелые стволы деревьев

На Фолклендских островах в южной части Атлантического океана, где несколько тысяч лет не растут деревья, нашли окаменелый лес под землей возрастом от 15 до 30 миллионов лет. Об этом сообщает CNN.

Как пишет телеканал, на островах произрастают только кустарники и другая низкорослая растительность. Первые окаменелые части стволов ученые обнаружили на глубине шести метров в 2020 году, когда на острове группа исследователей под руководством Зои Томас, преподавателя физической географии в Университете Саутгемптона, проводила раскопки на острове.

Мне 96 лет, и я модель Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах Общество 8 минут чтения

«Мы подумали, что это очень странно, ведь одна из особенностей Фолклендских островов, о которой все знают, — отсутствие деревьев. Это очень ветреное и пустынное место», — рассказала Томас.

После того, как ученые обнаружили окаменелости, они предположили, что ранее на островах находился умеренный тропический лес. При этом стволы и ветки этого леса оказались слишком древними для радиоуглеродного анализа, который способен определить возраст органического вещества, если оно не старше 50 тысяч лет.

Что он видел, где он был История жизни и смерти Никиты Цицаги Общество 40 минут чтения

Ученые решили исследовать пыльцу и споры, найденные в торфяных слоях. Для этого их образцы перевезли в Австралийский университет Нового Южного Уэльса. Анализ показал, что возраст окаменелостей — от 15 до 30 миллионов лет.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что ранее на Фолклендских островах, вероятно, был более влажный и теплый климат. В то же время он был прохладнее, чем в современных тропических лесах, например, в районе Амазонки.

CNN отмечает, что до сих пор неизвестно, почему на Фолклендских островах не растут деревья. Ученые предположили, что причиной могут быть сильные ветра и кислая торфяная почва.