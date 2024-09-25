Курсант принял женщину со слуховым аппаратом за украинскую шпионку и убил

В Санкт-Петербурге 224-й гарнизонный военный суд отправил под стражу 29-летнего курсанта Военно-космической академии Николая Тихонова. Молодой сержант познакомился в ночном клубе с 41-летней женщиной, а позже забил до смерти, приняв слуховой аппарат за шпионскую аппаратуру, сообщило издание «Фонтанка».

У погибшей были проблемы со слухом. Когда пара приехала к Тихонову домой, слуховой аппарат запищал, и курсанту стало казаться, что женщина является «иностранным агентом», рассказали журналисты. По их информации, пьяный мужчина позвонил в полицию и сказал, что пригласил к себе девушку, но та оказалась «хохлом» и «непонятно кем» — а затем вслух высказал намерение убить свою гостью.

По версии следствия, сержант ударил женщину кулаком в голову, а затем нанес не менее трех ударов по телу ногой. Потерпевшая скончалась на месте, пишет «Фонтанка». Прибывшие по вызову медики спасти пострадавшую не смогли. Петербургское управление следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.

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По версии источников издания 78.ру, позвонивший в полицию Тихонов назвал свою жертву «украинской шпионкой». Увидев на мужчине военную форму, женщина начала задавать вопросы о его службе, что вызвало подозрения, сказал сержант после задержания. В клубе пара общалась записками — но курсант воспринимал это просто как игру, рассказали источники издания.

Отчим убитой рассказал 78.ру, что его падчерица ходила по клубам в поисках жениха. По словам отчима, замужем она никогда не была и из-за проблем со слухом испытывала трудности в общении с мужчинами.

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