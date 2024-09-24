В Иркутской области задержан подросток по обвинению в убийстве 12-летней девочки

Подростка из села Тарнополь Балаганского района Иркутской области задержали по обвинению в убийстве 12-летней девочки. Суд постановил заключить школьника под стражу на время следствия, сообщил Следственный комитет.

По данным СК, инцидент произошел 21 сентября на спортивной площадке села Тарнополь. Сообщается, что 15-летний подросток достал нож после ссоры с 12-летней девочкой и нанес последней множество ножевых ранений. Девочка погибла.

В Следственном комитете сообщили, что школьника задержали и обвинили по статье «убийство малолетнего».

В свою очередь, телеграм-канал Babr Mash рассказал другие подробности убийства. Сообщается, что подросток сначала избил 12-летнюю девочку, а когда «понял, что та почти не дышит», достал нож и нанес им более 40 ударов. Тело девочки, как пишет Babr Mash, обвиняемый перенес на спортивную площадку, а затем позвонил учителю физкультуры и сказал, что якобы нашел труп.

По данным телеграм-канала, подросток убежал домой, а когда к нему приехала полиция ответил, что ничего не помнит. Сообщается, что полиция обыскала мальчика и нашла в его портфеле наркотики.

Babr Mash пишет, что погибшую девочку звали Юлия. Она была «младшим ребенком в благополучной семье».

Днем ранее, 23 сентября, стало известно, что в Балаганском районе, где произошло убийство, 13-летний мальчик напал с молотком и ножом на учеников в своей школе. Трое детей получили ранения, самого нападавшего задержали. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о халатности и покушении на убийство двух и более малолетних.

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