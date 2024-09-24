Турция вдвое снизила закупку российской нефти

В связи с ремонтом нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR Турция сократила закупку российской нефти в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Издание отмечает, что Турция является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. В начале лета этого года на завод STAR поставляли около 400 баррелей в сутки, в то время как к осени этот показатель упал до чуть менее 200 баррелей в сутки.

Ремонт завода, который обеспечивает 20% потребностей Турции в нефтепродуктах и ориентирован на переработку тяжелых сортов нефти, в том числе российской Urals, начался 5 сентября и должен продлиться несколько месяцев. На STAR приходится около 45% поставляемой в страну российской нефти. Глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона отметил, что ремонт является плановым, и закупку стали сокращать перед остановкой производства.

По словам эксперта, снижение поставок не станет критичным для России, однако может вызвать дискомфорт из-за ограниченности регионов сбыта нефти. «На данный момент зависимость России от азиатского рынка самая высокая в истории, в Европе фактически не осталось покупателей, за исключением турецкой Tupras», — добавил Катона.

Старший эксперт экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Михаил Журавлев считает, что для России не будет проблемой перенаправить на другие НПЗ 200-250 баррелей в сутки. «Осенью главный фактор, влияющий на российский экспорт из западных портов, — это объем переработки», — отмечает Журавлев. По его мнению, этот объем нефти, вероятно, отправят в Индию.

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