Сотовые операторы внедряют сим-карты с блокчейном

Зарубежные сотовые операторы внедряют технологию блокчейна в сим-карты. Российские компании тоже заинтересованы в технологии, но сталкиваются с ограничениями регуляторов. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, сим-карты с внедренным блокчейном повышают безопасность путем хранения и управления пользовательскими ключами и использования цифровой подписи без ее раскрытия. Также они позволяют проводить транзакции и обмениваться токенами с помощью NFC.

Кроме того, интеграция криптокошелька в сим-карту может использоваться для аутентификации пользователя и хранения криптовалюты. Как отмечает ведущий исследователь лаборатории блокчейна и финтеха бизнес-школы «Сколково» Екатерина Семерикова, на данный момент для доступа к блокчейну необходимо завести отдельный криптокошелек.

«Для большей части населения России это может показаться сложным. Интегрированный в сим-карту кошелек появляется в телефоне без необходимости регистрации в дополнительных сервисах или использования другого девайса. Для человека это в первую очередь про упрощение доступа и использования своих цифровых активов», — рассказала Семерикова. Она добавила, что в таком кошельке можно будет хранить в том числе цифровые рубли.

Среди компаний, уже работающих с технологией блокчейна в сим-картах, — китайский оператор China Telecom, который в 2023 году подписал договор о сотрудничестве с общедоступным блокчейном Conflux Network.

Кроме того, один из крупнейших мировых операторов Vodafone в мае этого года также заявил об интеграции блокчейн-технологий. Ожидается, что к 2030 году технология будет присутствовать на восьми миллиардах смартфонов.

В России такую возможность изучают в МТС, однако представитель оператора отказался озвучить детали. Он отметил, что компании необходимо решить вопросы с регуляторами.

В частности, одна из регуляторных проблем — запрет на использование криптовалют для расчетов в России. Несмотря на то, что в августе Владимир Путин разрешил майнинг, способы легализации криптовалюты в законодательстве не прописаны.

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