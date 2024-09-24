Подозреваемую в убийстве внуков пенсионерку нашли спустя 25 лет после преступления

Следственный комитет Иркутской области возобновил расследование уголовного дела, возбужденного в 1999 году по факту убийства малолетних детей с особой жестокостью. Силовики задержали подозреваемую в совершении этого преступления, которая находилась в розыске 25 лет. Соответствующее сообщение появилось на сайте регионального Следственного комитета.

Тела двоих детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в сентябре 1999 года в квартире дома по улице Трилиссера в Иркутске. В ходе следствия силовики заподозрили в причастности к преступлению бабушку убитых детей. Однако той удалось скрыться, ее объявили в розыск.

Как пишет издание «Сибирь.Реалии», в 2001 году в Свердловском округе Иркутска было обнаружено тело женщины, которую ошибочно приняли за разыскиваемую. Тогда силовики завершили расследование этого уголовного дела.

Задержать подозреваемую удалось в августе 2024 года в аннексированном Симферополе. Там в местное отделение полиции с заявлением о восстановлении утерянного паспорта обратилась 77-летняя женщина. Полицейские обратили внимание, что паспортные данные заявительницы совпадают с данными разыскиваемой по делу об убийстве детей женщины.

В связи с этим силовики провели генетическую экспертизу, результаты которой подтвердили, что подозреваемая в убийстве детей и женщина, решившая восстановить паспорт в Симферополе, — один и тот же человек.

Женщину задержали и доставили в Иркутск, где по ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Как заявили в СК, в настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых назначены необходимые исследования и экспертизы.

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