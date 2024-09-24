Женщина пыталась обменять ребенка на дом

В Узбекистане в городе Самарканд задержали 41-летнюю женщину, чье имя не называется. Ее обвинили в попытке продажи несовершеннолетней дочери ради дома. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на телепередачу Zamon.

Как пишет издание, женщина приехала из области Кашкадарья. Ее задержали в ресторане после того, как она получила 25 тысяч долларов за продажу своей 13-летней дочери. Кто именно был покупателем, UzNews не уточняет. Женщина заявила, что у нее не было своего дома, и ей предложили его в обмен на девочку. По ее словам, она раскаивается в содеянном.

Суд признал женщину виновной по статье о торговле людьми, совершенной в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет (п. «а» ч. 3 ст. 135 УК Республики Узбекистан). Ее приговорили к пяти годам и двум месяцам заключения в колонии строгого режима. UzNews пишет, что дети женщины были переданы под государственную защиту. Сколько их всего, а также было ли какое-либо наказание для покупателя дочери осужденной, не сообщается.

Как ранее сообщало UzNews со ссылкой на данные Верховного суда, за первую половину этого года в Узбекистане по статье о торговле людьми вынесли приговоры в отношении 69 человек. От их действий пострадали 86 человек, в том числе 63 женщины и 14 детей до трех лет. 52 человека были приговорены к тюремному заключению, еще 17 — к штрафам, ограничению свободы или условным срокам.

Годом ранее в стране по этой же статье вынесли приговоры в отношении 126 человек, из которых 111 — женщины. Всего в 2023 году были признаны пострадавшими 242 человека, из которых 151 женщина и 24 ребенка в возрасте до трех лет.

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