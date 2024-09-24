В Астане толпа подростков полтора часа истязала 14-летнюю девочку

В Астане шесть подростков на протяжении полутора часов избивали 14-летнюю девочку и записывали весь процесс на видео, который позже распространили в чатах среди других детей, живущих с ними в одном дворе. После случившегося девочка хотела спрыгнуть с 30 этажа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Дина Тансари, глава правозащитного фонда «Немолчи.kz», в который обратилась мать пострадавшей.

Отмечается, что инцидент произошел еще 25 августа. В тот день шесть подростков «позвали на разговор» 14-летнюю девочку и завели ее в нежилое помещение, в котором не было камер видеонаблюдения. Там, как сообщила правозащитница, девочку стали избивать и всячески издеваться над ней.

«Не остановились на этом, вытолкали во двор, заставляли извиняться на видео, били по лицу. Девочка никогда не дралась, впала в ступор и не смогла уйти, так как ее окружили шестеро девочек», — прокомментировала инцидент Тансари.

По ее словам, истязание ребенка продолжалось полтора часа. После случившегося 14-летняя девочка поднялась на 30 этаж, откуда хотела спрыгнуть, и простояла там полчаса. Однако в какой-то момент она все же решила вернуться домой и позвонить своей подруге, чтобы рассказать о произошедшем.

На следующий день школьница поговорила о случившемся и со своей матерью. Сообщается, что мать девочки смогла получить записи с камер видеонаблюдения и вместе с доказательствами обратилась в полицию.

По словам правозащитницы, судмедэкспертизу девочке провели только 30 августа, но даже спустя пять дней на теле ребенка оставались множественные царапины и синяки. Тансари говорит, что все это время дело никак не двигалось с места — полиция по ее словам, «игнорирует дело», а следователь до сих пор не ознакомил юриста и мать пострадавшего ребенка с материалами дела.

«Девочка в подавленном состоянии, находится под наблюдением. <...> Дайте семье довести дело до конца и привлечь к ответственности девочек и их родителей», — написала Тансари в своем посте, в котором обратилась к прокуратуре Астаны и детскому омбудсмену.

В полиции Астаны позже сообщили, что установили личности подростков, истязавших девочку. Там также сказали, что законных представителей подростков привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы дела передали в Комиссию по защите прав несовершеннолетних, добавили в полиции.

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