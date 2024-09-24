Режиссер Норштейн поспорил с Центробанком и «Союзмультфильмом» о правах на «Ежика в тумане» 

Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн обвинил Банк России в воровстве из-за выпуска памятных монет с главным персонажем мультфильма. В Центробанке пояснили, что заключили договор с «Союзмультфильмом», который утверждает, что именно он является правообладателем.

Накануне Центробанк объявил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму «Ежик в тумане». Всего планируется выпустить три варианта: серебряную монету номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием, а также из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналами по 25 рублей.

После того, как об этом стало известно, Норштейн заявил изданию «Подъем», что Центробанк не спрашивал разрешения на использование ежика ни у него, ни у его жены — художницы-постановщицы мультфильма Франчески Ярбусовой.

«Если в краткой форме — воровство. Моя жена Франческа Ярбусова — художник всех моих фильмов. Мы с ней сделали пять фильмов. Она по сию пору живет и работает в полном сознании ума и таланта. Они даже у нее не спрашивали. Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой-то хрен с горы рисует, вернее, срисовывает у Франчески, то есть, занимается плагиатом», — сказал Норштейн.

Позже РБК в Центробанке заявили, что заключили договор с «Союзмультфильмом», который, в частности, гарантировал законность его прав на интеллектуальную собственность и то, что заключение соглашения «не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами».

В свою очередь, источник The Insider в «Союзмультфильме» утверждает, что права на персонажей никогда не принадлежали авторам мультфильмов и в 1990 годы были переданы государству.

«Теперь все права принадлежат Госфильмофонду. Однако существует специальный фонд, который постоянно выплачивает что-то „ветеранам“. К сожалению, они получают отчисления только за показы, за „мерч“ — нет. Однако с Норштейном ситуация другая. Его все настолько уважают, что ему всегда разрешали делать все что угодно с Ежиком», — пояснил неназванный собеседник издания.

По его словам, «Союзмультфильм» «закрывал глаза» на то, что Норштейн использовал образ ежика. Анонимный источник также заявил, что режиссеру якобы «много раз объясняли, что образ принадлежит государству, но в знак уважения не препятствовали ему на нем зарабатывать».

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