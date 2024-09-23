Астероид станет для Земли «второй Луной»

Недавно обнаруженный астероид 2024 PT5 временно попадет в гравитационное поле Земли и будет вращаться вокруг планеты с 29 сентября по 25 ноября этого года. После этого он вернется на свою орбиту, сообщает CNN.

Впервые астероид заметили 7 августа с помощью расположенной в Южной Африке обсерватории ATLAS, финансируемой НАСА. По словам ведущего автора исследования Карлоса де ла Фуэнте Маркоса, его диаметр приблизительно равен 11 метрам, но для подтверждения его размеров необходимы дополнительные наблюдения.

Ученый отметил, что вряд ли существует опасность столкновения этого астероида с Землей, в том числе в будущем. В этот раз он пролетит на расстоянии около 4,2 миллионов километров от планеты, что примерно в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

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Ранее Земля уже захватывала другие временные «мини-Луны». Например, в феврале 2020 года астрономы обнаружили астероид 2020 CD3. Как тогда заявили ученые, несмотря на то, что астероид покинул орбиту Земли через несколько месяцев, исследования показали, что он вращался вокруг планеты в течение нескольких лет, прежде чем его заметили.

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Де ла Фуэнте Маркос отмечает, что подобные захваты космических объектов гравитационным полем Земли делятся на два типа. Короткие «минилуния» могут случаться по несколько раз за десятилетие, в то время как длинные — раз в 10-20 лет.

По словам исследователя, астероид не вызовет никаких заметных изменений на Земле. За ним будут наблюдать с помощью Большого Канарского телескопа, но для любительских телескопов и биноклей он окажется слишком тусклым. Ученые ожидают, что в следующий раз этот астероид выйдет на орбиту земли в 2055 и 2084 годах.

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