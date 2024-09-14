Депутат Госдумы предложил устроить в России ядерный взрыв

Депутат Государственной думы от Калининграда, единоросс Андрей Колесник предложил произвести «где-нибудь» в России ядерный взрыв, чтобы «напомнить миру о страшной угрозе». Необходимость взрыва в разговоре с изданием «Лента.ру» депутат объяснил тем, что «многие иностранные политики» стали забывать об опасности ядерного оружия.

Единоросс сделал заявление, рассуждая в интервью о вероятности применения Украиной «грязной ядерной бомбы». По словам депутата, мир «стал забывать» об аварии на Чернобыльской атомной электростанции и взрыве атомной бомбы в Хиросиме. Колесник сказал, что «не надо расслабляться» и предложил подорвать ядерный заряд «на каком-нибудь полигоне».

В России сейчас запрещены ядерные испытания, отметил парламентарий. Но мораторий стоит снять, и тогда, «может, человечество задумается», допустил единоросс.

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В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Автором законодательной инициативы выступил сам Путин.

Договор был принят сессией генеральной ассамблеи ООН в 1996 году. Он расширял режим соглашения, подписанного в 1963 году США, СССР и Великобританией. Страны обязались не проводить испытания ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой.

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В мае 2024 года Путин распорядился готовиться к учениям ракетных войск, на которых должны были бы отрабатываться «вопросы применения нестратегического ядерного оружия». В июне Путин заявил, что «если надо будет, мы проведем испытания», но пока «необходимости такой нет».

В 2023 году единоросс Андрей Колесник стал фигурантом дела о незаконной предпринимательской деятельности, несовместимой со статусом депутата Госдумы. Генпрокуратура через суд добилась взыскания с Колесника 370 миллионов рублей в пользу государства.

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