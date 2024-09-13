Россиянка отсудила у властей деньги за сорвавшийся из-за ошибок в паспорте отпуск

Жительница Челябинской области смогла отсудить у властей более 500 тысяч рублей из-за сорванной поездки в Таиланд, которая не состоялась из-за ошибок в загранпаспорте. На сообщение пресс-службы Озерского городского суда региона обратил внимание РБК.

3 января этого года женщина проходила пограничный контроль в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Пограничники изъяли ее загранпаспорт, а также загранпаспорт ее сына, объяснив это ошибками, найденными в документах. Они не смогли вылететь в Таиланд — женщина с сыном и мужем планировала там отдохнуть в период с 3 по 14 января.

В результате она обратилась в суд и потребовала взыскать ущерб в размере более 465 тысяч рублей, моральный вред 100 тысяч, расходы на представителя 30 тысяч, а также расходы по госпошлине. Ответчиками по иску стали Минфин, МВД и управление МВД по Озерску.

Ошибка была в отчестве женщины из-за технического сбоя, возникшего при выдаче загранпаспорта. В местном управлении МВД заявили, что при получении документов на себя и сына женщина не сообщила об ошибках, хотя такая возможность у нее была. Кроме того, в ведомстве заявили, что она могла отказаться от договора с туроператором до поездки и потребовать возврата средств. Там добавили, что у мужа женщины паспорт не изъяли, поэтому он мог поехать на отдых в одиночку.

Суд пришел в выводу, что ответственность за правильность данных в документах лежит не только на тех, кто их получает, но и на сотрудниках ведомства, которое их выдает. Доводы о том, что муж путешественницы мог улететь в Таиланд один, также отклонили, потому что в материалах дела была указано, что они хотели поехать на отдых всей семьей.

В итоге суд обязал возместить женщине свыше 465 тысяч рублей за сорванную поездку, 30 тысяч рублей морального вреда, а также расходы на госпошлину и представителя. В пресс-службе суда добавили, что это решение еще не вступило в законную силу.

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