Американец прожил 26 лет с деталью LEGO в носу

Житель Аризоны Энди Нортон рассказал, что 26 лет прожил с деталью LEGO в носу. Об этом сообщает The Independent. Нортон также опубликовал видео в Инстаграме 2 сентября.

Сейчас Нортону 32 года. По его словам, он засунул LEGO в нос, когда ему было примерно шесть лет. Его мать думала, что они вытащили деталь, однако часть все же осталась в носу Нортона.

«Мой врач сказал мне, что в жаркие и сухие летние месяцы полезно высмаркиваться в душе, потому что влажность пара помогает, — рассказал Нортон. — Последние шесть месяцев я регулярно это делал... и сегодня, когда высморкался в душе, внезапно из носа вылетела деталь LEGO».

На видео Нортон также рассказал, что, когда засунул деталь LEGO в нос, он запаниковал, потому что она была слишком маленькой, чтобы потом самостоятельно достать ее. Он пытался достать ее человечком LEGO, рассчитывая, что она к нему прикрепится, но у него ничего не получалось. Впоследствии в комнату пришла его мать и помогла ему.

«Я не знаю, что об этом думать, потому что у меня было несколько проблем с дыханием, с астмой и с апноэ во сне (расстройство, приводящее к уменьшению или отсутствию дыхания во время сна — прим. “Холода”)», — сообщил Нортон. Он добавил, что собирается показать деталь LEGO своему лечащему врачу и обсудить с ним произошедшее.

Видео Нортон подписал так: «Деталь LEGO, находившаяся у меня в носу почти три десятилетия, наконец-то вышла? Теперь я могу чувствовать запах цветов».

Нортон также сообщил о произошедшем на платформе Reddit. Его рассказ собрал миллионы просмотров.

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