Мужчина семь часов смотрел в одну точку в самолете и превратил это в TikTok-тренд

Летом этого года в соцсетях завирусился тренд «роудоггинг», когда мужчины выкладывают видео полетов в самолете, во время которых они отказываются от развлечений и смотрят в одну точку. На это обратила внимание «Афиша Daily».

Суть тренда — провести полет, ничего не делая. Мужчины не смотрят видео, не слушают музыку или подкасты, не читают книги, а в некоторых случаях отказываются от сна, еды и напитков.

Как утверждает журнал GQ, автором тренда стал 26-летний житель Лондона по имени Уэст. В мае он опубликовал видео в TikTok, в котором рассказал, что собирается во время семичасового перелета смотреть за картой полета. «Кто-нибудь еще летает без всего?» — написал мужчина под роликом.

«Я нервный пассажир и вообще не могу сосредоточиться на чем-либо в самолете — на фильмах, телепередачах, книгах, статьях. <...> Мне не нравится обрабатывать новую информацию, когда я нахожусь в воздухе», — рассказал лондонец GQ.

Уэст сравнил такие полеты с медитаций и заявил, что после нескольких часов в воздухе без каких-либо развлечений он чувствовал себя полным энергии. Вскоре в TikTok появились и другие ролики. Основательница коучинговой компании Wellness & Woo Кристал Райли рассказала, что «роудоггинг» позволил ей «наблюдать за своим внутренним миром без осуждения».

В то же время, как пишет Forbes, некоторые эксперты в области здравоохранения обеспокоены этим трендом. По их мнению, «роудоггинг» может привести к недосыпу, недостатку воды в организме и ограничению кровообращения из-за полной неподвижности во время длительных перелетов.

«Если это требует от вас пожертвовать своими основными потребностями, то оно того не стоит», — заявила Анджела Уильямс, дипломированный специалист по социальной работе и психотерапевт. Райли добавила, что такие перелеты могут усиливать чувство тревоги, особенно из-за нахождения в замкнутом пространстве.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.