В Турции предложили ограничить оплату наличными

Министерство финансов и налоговое управление Турции разработали поправки к Общему коммюнике о законе о налоговых процедурах, которые могут ограничить использование наличных средств в стране. Об этом сообщает турецкое издание Dünya Gazetesi.

Поправки предусматривают ограничения расчетов наличными, если стоимость покупки превышает семь тысяч турецких лир (почти 19 тысяч рублей). В этом случае оплату нужно будет производить безналичным способом или уведомлять налоговую в течение пяти рабочих дней.

В противном случае за нарушение ограничения в законопроекте прописан штраф в размере 10% от суммы платежа, но не менее пяти тысяч лир (около 13 тысяч рублей).

«Операции по оплате и сбору платежей через посреднические финансовые учреждения внесут большой вклад в государственную экономику. Экономическая деятельность будет легче контролироваться налоговыми службами, а значит, расширится налоговая база», — утверждает Эмре Карталоглу, президент Союза палат дипломированных бухгалтеров и сертифицированных общественных бухгалтеров Турции (TÜRMOB).

Карталоглу добавил, что поправки распространяются только на те случаи, когда люди покупают что-либо у компаний, при этом на расчеты между налогоплательщиками законопроект не повлияет.

Как пишет телеграм-канал «Улететь», предложенный законопроект еще не принят и не вступил в силу. При этом неизвестно, будет ли он распространяться на туристов. «Улететь» отмечает, что его принятие может вызвать проблемы у россиян, проживающих в Турции, поскольку в условиях ограничений работы российских карт большинство из них пользуется наличными.

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