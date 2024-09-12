Больше половины россиян не могут сделать ремонт из-за дороговизны стройматериалов

Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос среди россиян и выяснила, что больше половины из них вынуждены откладывать ремонт на неопределенный срок из-за высокой стоимости строительных материалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса.

Как пишет издание, в опросе, который провели в августе этого года путем онлайн-анкетирования, приняли участие 1278 жителей от 18 до 60 лет из 16 городов с населением более миллиона человек.

В результатах сказано, что 70% респондентов последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее. При этом участники исследования признали, что их жилье нуждается в проведении ремонтных работ. Также половина респондентов ответили, что занимаются ремонтом не чаще одного раза в пять лет, и только 6% опрошенных заявили, что делают ремонт ежегодно.

В качестве причин, по которым россияне не могут часто устраивать ремонт, 69% респондентов указали высокие цены на стройматериалы. Почти треть опрошенных утверждает, что периодически не может найти нужные материалы из-за ухода из России зарубежных компаний и сужения ассортимента.

РБК отмечает, что с 2022 года цены на стройматериалы выросли от 20% до 25%. При этом подорожание материалов привело к росту оформления полисов страхования недвижимости.

«Подорожание инженерного оборудования и строительных материалов привело к тому, что клиенты стали относиться к своей недвижимости бережнее. <...> Риск повреждения отделки и инженерного оборудования входит в топ самых востребованных», — рассказал сказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра.

Ранее РБК сообщал, что четверть россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.