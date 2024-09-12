Оливковые косточки помогли фермеру обеспечить себя электричеством

Фермер Давид Хименес Замора использует оливковые косточки для производства электроэнергии. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что благодаря оливковым косточкам Замора практически не заметил роста цен на газ и электричество в Испании в условиях энергетического кризиса. Он продолжал обогревать крытый бассейн в своем фермерском доме XVIII века, который сдает туристам, и обеспечивал наличие горячей воды для 26 гостей одновременно. При этом фермеру удалось избежать огромных счетов за электроэнергию.

«Мы используем косточки оливок с наших деревьев для обогрева бассейна, системы теплого пола и получения горячей воды», — рассказал Замора. По его словам, к подобному способу получения электроэнергии он прибегает каждый год, начиная с сентября.

Из косточек оливок также получают энергию для машин, предназначенных для производства оливкового масла на двух сельскохозяйственных кооперативах, к которым относится земля, принадлежащая Заморе. Остальные энергетические потребности покрываются использованием солнечных панелей.

Использование косточек в качестве биомассы не ново для оливковых стран, таких как Испания и Италия. Однако энергетический кризис после вторжения России в Украину, стремление Европы к декарбонизации и проблемы в индустрии оливкового масла с нестабильными ценами в последние годы возродили интерес к максимальному использованию урожая, рассказали Reuters фермеры и представители отрасли.

Испанская индустрия оливкового масла становится союзником для таких компаний, как Repsol и Cepsa, которые активно инвестируют в увеличение мощностей для превращения органических отходов в биотопливо.

Согласно оценкам испанской ассоциации Avebiom, оливковые косточки составляют 8-10% от тонны переработанных оливок. В среднем в Испании остается около 400 тысяч тонн косточек в год.

Примерно треть из них проходит очистку и превращается в продукт, который используется для отопления домов. Остальные используются для производства тепловой энергии для мельниц и промышленных нужд.

Партнер Pelaez Renovables Хосе Пелаес отметил, что за последние несколько лет отрасль столкнулась с трудностями из-за жаркой погоды, которая уменьшила урожай оливок, что привело к росту цен и снижению спроса на 40%.

В прошлом году потребителям приходилось платить до 400 евро за тонну оливковых косточек, что было все еще дешевле дизеля, но сопоставимо с древесными пеллетами (гранулами) и оказалось дороже щепы (измельченной древесины). Во втором квартале этого года цены снизились до 300 евро за тонну.

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