Гигантские черепахи на Сейшельских островах находятся под угрозой из-за строительства курорта

Местные зоозащитники Сейшельских островов предупреждают, что строительство роскошного отеля, финансируемое Катаром, ставит под угрозу популяцию гигантских черепах. Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что цель строительства нового курорта — привлечь яхты, частные самолеты и обеспеченных туристов на отдаленный остров в Индийском океане. В настоящее время план строительства обсуждается с правительством Сейшел, однако уже завершены работы по расширению местного аэропорта на острове Альдабра. Это позволит приземляться на острове более крупным самолетам.

Планировщики утверждают, что будут следовать мировым стандартам устойчивого развития. Однако организации по охране дикой природы и биологи заявили, что проект реализуется в спешке, без достаточного анализа рисков. По их мнению, работу следует приостановить, пока не будет проведена независимая оценка.

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The Guardian отмечает, что Альдабра является убежищем для более чем 150 тысяч гигантских черепах. Они известны своим долголетием и размерами: средний вес самцов равен 250 килограммам, а самая старая черепаха этого вида в неволе была зарегистрирована в Индии и умерла в возрасте 255 лет.

Большинство гигантских черепах были уничтожены в XIX веке, однако их популяция сохранилась на Альдабре благодаря изоляции острова.

«ЮНЕСКО следит за развитием ситуации и запросила дополнительную информацию у властей Сейшельских островов, напомнив о необходимости защиты выдающегося мирового наследия», — заявил представитель организации.

Зоозащитники также утверждают, что строительство может привести к нарушению среды обитания черепах, разрушению песчаных дюн в процессе стройки, загрязнению окружающей среды, увеличению воздушного и морского трафика, повреждению почвы и растений.

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