Дефицит мужчин в Украине вынуждает женщин работать на традиционно «мужских» работах

Украинские предприятия пытаются восполнить нехватку рабочей силы, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также привлекая к работе подростков, студентов и пожилых людей. Об этом пишет Reuters.

Как отмечают аналитики, кризис спровоцировало то, что страну покинули миллионы людей, а также то, что в армию мобилизовали десятки тысяч мужчин. Он, в свою очередь, может поставить под угрозу экономический рост и восстановление страны после войны.

Украина с начала полномасштабного российского вторжения потеряла более четверти своей рабочей силы, отмечает Reuters со ссылкой на данные Центрального банка страны. Почти 60% предприятий заявили, что их основной проблемой является поиск квалифицированных работников, показал опрос Министерства экономики, в котором участвовали более трех тысяч компаний.

Директор по устойчивому развитию в сталелитейной компании Metinvest Татьяна Петрук рассказала агентству, что дефицит персонала влияет на производство. Сейчас на предприятии открыто более четырех тысяч вакансий. Петрук добавила, что с дефицитом кадров сталкиваются все предприятия в Украине, в том числе подрядчики Metinvest.

В связи со сложившейся ситуацией компании меняют методы найма и ведения бизнеса, автоматизируют процессы, ротируют действующих сотрудников, расширяют их обязанности, повторно нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно для молодых работников. Наблюдается также рост числа женщин-предпринимателей.

Согласно данным Центрального банка Украины, больше всего от мобилизации пострадали секторы строительства, транспорта, добычи полезных ископаемых и другие, в которых традиционно работает больше мужчин. Чтобы поддерживать экономику, правительство предоставляет полную или частичную отсрочку от мобилизации для сотрудников критически важных компаний.

В энергетическом и оборонном секторах 100% сотрудников имеют право на отсрочку от призыва. В некоторых других секторах предприятия могут сохранять 50% мужского персонала. Однако процесс получения отсрочки длительный и сложный.

На этом фоне число женщин, занятых в секторах, где традиционно работает больше мужчин, увеличивается. Так, в Николаеве женщины обучаются вождению тракторов. Компании также отмечают, что все больше женщин работают водителями трамваев и грузовиков, шахтерами, охранниками и сотрудниками складов. Доля женщин в таких отраслях, как металлургия, также растет. Татьяна Петрук отметила, что женщины составляют около 30-35% сотрудников компании Metinvest, и теперь компания привлекает женщин даже к некоторым подземным работам.

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