Основатель рок-группы Bon Jovi отговорил женщину прыгать с моста

Вокалист и основатель американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови помог спасти женщину, которая намеревалась спрыгнуть с моста Джона Сайгенталера в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом сообщает Би-би-си.

Полицейское управление Нэшвилла опубликовало видео в соцсети Х, на котором запечатлен 62-летний фронтмен группы и его команда. Би-би-си пишет, что группа готовилась к съемкам и устанавливала на мосту необходимое оборудование, когда Бон Джови заметил женщину в синем, стоявшую за оградой моста и державшуюся за перила.

Как пишет Би-би-си, на видеозаписи видно, как Бон Джови подошел к женщине, помахал ей рукой и облокотился на перила. Примерно через минуту он подошел ближе и вместе с другой женщиной помог ей вернуться на пешеходную часть моста.

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«Мы все должны помогать друг другу обеспечивать безопасность», — заявил глава полиции Джон Дрейк.

После того, как женщина оказалась в безопасности, к ней подошли другие люди, находящиеся на мосту, а Бон Джови обнял ее. Через несколько минут на кадрах, снятых полицией, видно, как вокалист покидает мост вместе с женщиной.

Кем именно была женщина и по каким причинам она задумала спрыгнуть с моста, Би-би-си не уточняет. О дальнейшей судьбе женщины также ничего неизвестно.

По данным Page Six, Бон Джови снимал клип на песню «People's House». Неназванный источник издания утверждает, что вокалист прошел обширную подготовку по взаимодействию с людьми, находящимися в кризисной ситуации, благодаря своему фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation.

По информации источника Page Six, Бон Джови не будет выступать с заявлением по поводу произошедшего из уважения к женщине, которая находится в уязвимом состоянии.

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