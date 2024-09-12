У работавших с терактами 11 сентября спасателей чаще развивается деменция

Американские ученые утверждают, что чем дольше спасатели находились на месте терактов 11 сентября 2001 года в США и чем меньше у них было защитной экипировки, тем выше оказался риск развития у них деменции и других когнитивных расстройств. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что ранее ученые уже связали появление респираторных заболеваний, психических расстройств и нарушений опорно-двигательного аппарата с атакой на Всемирный торговый центр (ВТЦ). В 2011 году в США учредили Программу здравоохранения ВТЦ, которая покрывает расходы на лечение пострадавших.

Однако недавно ученые выяснили, что когнитивные нарушения и деменция у спасателей встречаются чаще, чем у населения в целом. Бенджамин Люфт, директор программы в Университете Стоуни-Брук, которая заботится о здоровье спасателей, рассказал, что в недавнем исследовании приняли участие пять тысяч сотрудников спасательных служб.

По данным ученых, у тех, кто подвергался наибольшему воздействию пыли и потенциально нейротоксичных обломков ВТЦ, вероятность развития деменции до достижения 65 лет была в 14 раз выше, чем у тех, кто подвергался наименьшему воздействию.

Рэй Дорси, профессор неврологии в Университете Рочестера, рассказал, что крошечные частицы обычной пыли могут проникать в нос и достигать мозга, вызывая повреждения. При этом ученые добавили, что достоверно неизвестно, только ли пыль является причиной развития деменции. По их мнению, воздействие также могли оказать вредные химические вещества, попавшие в пыль.

Как пишет The Washington Post, поскольку для проявления когнитивных нарушений потребовались годы, Программа здравоохранения ВТЦ на данный момент не включает в себя деменцию и другие когнитивные расстройства. Представитель Программы Энтони Гарднер заявил, что ее руководители знают о проведенных исследованиях, однако для расширения перечня болезней нужны последовательные и высококачественные результаты.

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