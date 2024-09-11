Олимпийская чемпионка специально приняла допинг из-за ненависти к своему виду спорта

Победительница летних Олимпийских игр в Атланте 1996 года в беге на сто метров с барьерами Людмила Энквист выпустила автобиографическую книгу, в которой рассказала, что намеренно приняла допинг в 2001 году, поскольку ненавидела бобслей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отрывок из книги, опубликованный шведским телеканалом SVT.

Как пишет издание, Энквист занялась бобслеем в 1999 году после завершения карьеры в легкой атлетике. По ее словам, она хотела стать первой женщиной, которая бы выиграла и летние, и зимние Олимпийские игры.

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Однако вскоре спортсменка возненавидела новый вид спорта. «Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянное несчастье; до, во время и после тренировок — днем и ночью», — написала Энквист в книге.

Спортсменка решила, что допинг — единственный выход из сложившейся ситуации, поэтому во время своего приезда в Россию в 2001 году она купила протеиновый порошок, в состав которого входил запрещенный метандростенолон.

«Было невозможно повернуть все вспять, скорость была слишком высока, а ставки были слишком велики, на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, были задействованы известные спонсоры. <...> Я хотела попасться на допинге. Покончить с безумием, избавиться от страха», — утверждает Энквист. После того, как в ее организме нашли допинг, спортсменка завершила карьеру.

Как пишет РБК, Энквист выступала за сборную СССР и России. В 1991 году она завоевала золотую медаль на чемпионате мира, а также участвовала в Олимпиаде 1995 года в Барселоне, однако там она не вышла в финал из-за травмы. После того, как спортсменка вышла замуж за шведского бизнесмена, она сменила гражданство и выступила в Атланте под флагом Швеции.

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