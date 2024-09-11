Более четверти россиян решили сменить работу в ближайшее время

Большая часть трудоустроенных россиян хочет сменить работу осенью 2024 года. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Аналитики сервиса провели опрос среди 1995 трудоустроенных россиян от 25 до 55 лет и выяснили, что 29% имеют твердое решение поменять работодателя в течение ближайших трех месяцев. 64% опрошенных считают, что осень — наилучшее время для этого. 20% россиян сообщили, что строят планы по смене работы на весенний сезон.

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По данным опроса, большая часть россиян, 38%, последний раз меняли место работы более трех лет назад. 34% сделали это три года назад, 11% — два года назад, а 17% — год назад.

«Для российского рынка труда характерна высокая мобильность в течение года. В среднем, у нас в год принимается и увольняется порядка 27-30% работников. Поэтому данный опрос подтверждает общую статистику», — сказал в интервью «Комсомольской правде» профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Сафонов говорит, что причины смены места работы каждый год примерно одни и те же. По его словам, работники часто жалуются, что работодатель не соблюдает условия труда, которые обещал при приеме на работу. Также среди причин увольнения — низкая зарплата и ненормированный рабочий график.

«Чаще всего люди меняют работу в таких отраслях, как общественное питание, строительство, такси. Что касается тех сфер, где проще всего найти работу – это, как правило, низкооплачиваемые, либо те, где всегда высокий спрос на сотрудников. Например, учителя и врачи в сельской местности, дальнобойщики, электрики, сантехники, столяры, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Сафонов.

Согласно опросу, около 39% опрошенных россиян считаюет, что легче всего работу найти в сфере услуг. 38% ответили, что спросом пользуются разнорабочие, 29% сказали про сферу продаж, 23% — про общепит, 22% — про розничную торговлю, а 21% про сферу строительства и недвижимости.

По мнению 31% опрошенных, сложнее всего сейчас найти работу бухгалтерам и банкирам. 29% считают, что вакансий меньше всего в юриспруденции, 19% — в сфере искусства, 17% — в IT-сфере, а 15% в сфере маркетинга и рекламы.

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