План матери по возвращению сына в колледж провалился из-за его успехов в бизнесе 

Мать подростка из восточного Китая, который бросил колледж, хотела проучить его, заставив заниматься тяжелой работой, но ее план не сработал, пишет South China Morning Post.

Оценки 17-летнего Шэнь в кулинарном колледже начали ухудшаться и тогда, чтобы побудить своего сына более серьезно относиться к образованию и показать, насколько тяжелым может быть физический труд, его мать решила отправить его на работу. Сама она более трех лет продавала жареную курицу в уличной палатке городского округа Цзясин в провинции Чжэцзян.

«Он не хотел сталкиваться с трудностями школы, поэтому я хотела, чтобы он вместо этого справился с трудностями реальной жизни. Зарабатывать деньги нелегко», — отметила женщина.

Она помогла своему сыну построить ларек с закусками на основе модифицированного электровелосипеда и, к удивлению матери, он сразу же приступил к работе. Подросток просыпался каждое утро в 9 часов и начинал готовить еду. Около четырех часов дня он устанавливал ларек в 13 километрах от дома и торговал всю ночь, возвращаясь домой домой только в 3 утра.

В итоге за 10 дней Шэнь смог заработать около 1400 долларов. Сам он объяснил свой успех ​​«непоколебимой поддержкой постоянных клиентов», а также тем, что он упорно трудился. При этом учебу в колледже подросток назвал «бессмысленной».

«У 17-летнего ребенка есть свои мысли. Как родители, все, что мы можем сделать, это оказать ему поддержку», — отметила китаянка.

Теперь Шэнь планирует заработать на новый трехколесный электровелосипед и расширить свой бизнес, а о возвращении в колледж он больше не думает.

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