Индийские акушерки убивали новорожденных девочек по требованию родителей

Несколько акушерок из Индии рассказали, что они убивали новорожденных девочек по требованию их родителей, которые хотели, чтобы родился мальчик. Об этом сообщает Би-би-си.

В расследовании говорится, что акушерки подвергались давлению со стороны родителей и практически никогда не могли отказаться от убийства. По словам Хакии Деви, одной из акушерок, они не могли обратиться в полицию, поскольку опасались проблем и угроз.

«Семья запирала комнату и стояла за нами с палками. Они говорили: “У нас уже есть четыре-пять дочерей. Это нас разорит. Как только мы дадим приданое за наших девочек, мы умрем с голоду. А теперь родилась еще одна девочка. Убейте ее”», — рассказала Хакия.

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Как пишет Би-би-си, в Индии существует обычай давать девочкам приданое. Обычай был запрещен еще в 1961 году, однако ему активно следовали в 1990-е годы и иногда продолжают выполнять до сих пор.

Издание отмечает, что невозможно точно установить количество убитых после рождения девочек. Одна из собеседниц Би-би-си рассказала, что она убила 12 или 13 младенцев, вторая акушерка рассказала об убийстве как минимум 15-20. Издание ссылается на отчет 1995 года неназванной НПО, согласно оценкам которого, за год в одном районе 35 акушерок убивали около тысячи девочек. В то время в индийском штате Бихар было более полумиллиона акушерок, а детоубийства не ограничивались только этим штатом.

За убийство младенца акушерке обещали сари (традиционная индийская одежда), мешок зерна или небольшую сумму денег. За рождение мальчика им выплачивалось около тысячи рупий, за рождение девочки — вдвое меньше.

Би-би-си отмечает, что с середины 1990-х социальный работник Анила Кумари стала помогать акушеркам избегать убийств. После рождения они передавале девочек Аниле, которая, в свою очередь, отправляла их в Патну, столицу Бихара. Там их отдавали НПО, которая занималась удочерением. Спасенным девочкам присваивался префикс «Коси» перед именем.

Как пишет Би-би-си, в настоящее время сообщения об убийстве младенцев встречаются редко, однако в Индии по-прежнему распространены аборты из-за пола ребенка, несмотря на то, что селективные аборты в Индии запрещены.

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