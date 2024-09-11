В США прошли дебаты Трампа и Харрис

В США состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты — республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис. Трансляцию вел РБК.

В ходе дискуссии Трамп пообещал организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <...> Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <...>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к третьей мировой войне», — сказал Трамп, добавив, что у него «хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским, а те, в свою очередь, уважают его и «не уважают Байдена».

При этом Трамп не дал прямого ответа на вопрос, отвечает ли «победа Украины» интересам США,

В свою очередь, Харрис заявила, что, если бы Трамп победил в 2020 году на выборах президента и остался бы в Белом доме, то Путин «сидел бы сейчас в Киеве и не сводил глаз с остальной Европы, начиная с Польши».

«Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцам польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — сказала Харрис. «Я считаю, что Дональд Трамп говорит, что решит этот кризис чуть ли не за сутки, так как он попросту сдаст позиции», — добавила она.

Кандидаты в президенты также обсудили взаимоотношения с Китаем. По словам Харрис, Трам, будучи президентом, фактически «продал» США этой стране. «Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас», — заявила Харрис.

В свою очередь, Трамп на это ответил, что в действительности Китай покупал чипы у Тайваня, потому что США их практически не производят.

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