Археологи нашли берестяную грамоту с пожеланием адресату удавиться

В одной из берестяных грамот, которую ученые обнаружили в этом году в Новгородской области, некий Прокоша пожелал адресату Нечаю удавиться. Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на доклад Елены Рыбиной из МГУ и Алексея Гиппиуса из Высшей школы экономики на Заключительной археологической пятнице в Новгородском музее-заповеднике.

Издание отмечает, что на грамоте нет ничего, кроме адресной формулы и надписи из пяти слов, среди которых был лишь один глагол — «удовися». Рыбина и Гиппиус считают, что это могла быть угроза, однако не исключают вероятность того, что надпись могла быть шуточной.

Читать еще Я обеднела после начала войны Я покупала брендовые сумки и летала за границу на выходные. Теперь мне хватает только на самое необходимое

Среди других необычных находок ученые выделили грамоты, на которых представлены документы о сборе налогов, долгов или дани. Кроме того, на грамотах обнаружили черновик завещания, азбуку и личные письма.

Проанализировав находки, ученые отметили, что нашли несколько имен, которые не встречались в грамотах ранее: Жидил, Квас, Братогость, Синица, Прибыш и другие. В одной из грамот упоминалось испытание водой, которое применяли к преступнику для его изобличения.

Всего в текущем полевом сезоне было найдено 40 берестяных грамот в Великом Новгороде и еще одна в Старой Руссе. Первая берестяная грамота в этом регионе, как пишет «N+1», была найдена в 1951 году в рамках Новгородской археологической экспедиции. С тех пор было найдено более тысячи грамот. В одном только Великом Новгороде на конец прошлого года насчитывалось 1172 таких находки.

Издание отмечает, что в этом сезоне археологи должны были обработать большой объем культурных отложений, поскольку вскоре на участке должно начаться строительство археологического центра имени Валентина Янина — историка и археолога, который умер в 2020 году. В связи с этим раскопки продолжаются до сих пор.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.