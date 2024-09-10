В России начался бум промышленного туризма

Количество туристов, которые к концу года посетят российские заводы, фабрики и офисы компаний, составит около двух миллионов человек. Об этом, как пишет журнал Forbes, сообщил основатель агентства бизнес-туризма MICE Market, общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сергей Рыжов.

По его словам, по сравнению с 2023 годом количество промышленных туристов в России выросло в полтора раза. Рыжов рассказал, что на текущий момент в программе промышленного туризма сейчас участвует более 400 фабрик и заводов, причем более половины из них начали принимать туристов в последние два-три года. Эксперт отметил, что среди таких предприятий не только крупные крупные производства таких компаний, как «Норникель» или кондитерский концерн «Бабаевский», но и объекты, принадлежащие малому бизнесу.

По словам Рыжова, раньше промышленный туризм в России был «позвоночным». «То есть по звонку предприятия принимали делегации чиновников или специалистов по обмену опытом», — пояснил он, добавив, что для посещения производств требовались спецразрешения.

Теперь доступ на интересные промышленные объекты открыт для всех — экскурсии можно забронировать через турфирмы, на сайтах компаний, на платформе Минпромторга и АСИ или на агрегаторах туров. На самих же производствах, по словам Рыжова появились сотрудники, ответственные за проведение экскурсий. Как правило это работники HR-отделов, пресс-служб или технологи.

В свою очередь, в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы рассказали, что только за первую половину 2024 года в столице было организовано 500 экскурсий на 90 предприятиях. При этом в период с января по август количество участников экскурсий на промышленных объектах выросло на 35% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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