Силовики украли кота у задержанной за перевод украинке программистки

Программистку Нину Слободчикову приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за перевод на карту украинской блогерки пяти тысяч рублей. Женщина утверждает, что после задержания работники ФСБ украли ее вислоухого кота. Об этом она рассказала в интервью «Медиазоне».

Слободчикова работала IT-консультантом с 2008 года, последние два года перед задержанием напрямую сотрудничала с Федеральной налоговой службой (ФНС). В марте 2023 года домой к женщине пришли силовики.

Во время задержания у программистки отобрали телефон и заставили его разблокировать. Силовики только в машине озвучили причину задержания — перевод пяти тысяч рублей на счет украинской блогерки в «Сбербанке». По версии следствия, на эти деньги «была приобретена амуниция и обмундирование для ВСУ».

«Я чуть не засмеялась в голос, думала, шутят: около десяти человек в полной амуниции с тараном для выбивания двери ворвались ко мне из-за перевода в пять тысяч рублей?! Разве может это быть на полном серьезе?» — рассказала женщина.

По словам Слободчиковой, сотрудники ФСБ украли ее вислоухого кота. «Они привозили его в следственное управление в день задержания. Сказали, не могут оставить его одного в пустой квартире, и обещали отдать по моему заявлению родственникам или друзьям. Но слово свое не сдержали», — рассказала программистка.

Кроме того, силовики не пускали к женщине нанятого ее друзьями адвоката, не давали отправлять письма, угрожали не пустить родственников в квартиру, которую опечатали после задержания, и обещали завести новые уголовные дела.

Все суды в рамках процесса проходили в закрытом режиме, поскольку материалы дела якобы содержали гостайну. Слободчикова находится в СИЗО с 3 марта. Изначально ее поместили в «Лефортово», затем перевели в СИЗО-6. Женщина рассказала, что следователь пообещал не мешать ее общению с родными и помочь добиться меньшего срока в обмен на то, что программистка признает вину и не будет предавать дело огласке в СМИ.

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