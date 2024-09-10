Рынок предметов в русском стиле вырос из-за эмигрантов и корпораций

В России растет интерес к предметам интерьера, которые выполнены в традиционных русских мотивах. Так, выручка небольшой компании, которая началась с желания обновить интерьер в квартире, за неполный 2024 год составила 20 миллионов рублей, пишет Forbes.

История компании «НУАЖЪ», которую основала 34-летняя Татьяна Жуковицкая, началась в 2022 году с глиняной вазы в форме самовара розового цвета. «Первый самовар получился таким прикольным, что я решила, что он обязательно нужен всем», — рассказала Жуковицкая.

После этого в феврале 2022 года она вложила в новое дело около 800 тысяч рублей, закупив необходимые для работы материалы — глину, глазурь и керамическую печку. Запуск проекта тогда пришлось отложить из-за российского вторжения в Украину.

«Я тогда подумала: в мире происходят такие события, а я лезу куда-то со своими вазами, самоварами, кому это нужно?» — вспоминает Жуковицкая.

Следующие полгода она создавала вазы для себя, а затем обратила внимание на посты уехавших из страны россиян, которые скучали по дому. «Им было как-то важно сохранить связь с Родиной. И наши изделия стали связующей нитью», — пояснила основательница проекта. Forbes пишет, что многие из ее будущих покупателей оказались эмигрантами.

Жуковицкая расширила линейку товаров, кроме ваз-самоваров появились также свечи в виде русских матрешек. Серьезный толчок развитию бизнеса предметов в русском стиле дали корпоративные заказы, признается она. Если к концу 2023 года выручка проекта составлял четыре миллиона рублей, то за неполный 2024 год она выросла в пять раз и достигла 20 миллионов рублей.

По словам экспертов, которых опросил Forbes, тренд на «русскость» сейчас набирает популярность. «Спрос на проекты с русским акцентом есть, но с ростом предложения растет и требовательность аудитории — она выбирает проекты, которые провели работу по переосмыслению традиций», — считает автор телеграм-канала «Новый русский» Александра Федорова.

Запрос на предметы в русском стиле после начала полномасштабной войны в Украине также заметила автор телеграм-канала «Глазурь | Сделано в России» Алина Разуваева. Она считает, что интерес зародился еще в 2010-х годах и усилился после февраля 2022 года.

«Ограничения в передвижении по миру и рост курса валют заставили россиян путешествовать внутри страны и влюбляться в нее заново», — уверена Разуваева.

Сейчас «НУАЖЪ продает свечи, шкатулки, вазы и другие элементы декора. Ваза «Рыжий самовар» обойдется в 50 тысяч рублей и это самое дорогое изделие компании, а например, елочная игрушка в виде самовара стоит 5500 рублей. Жуковицкая отметила, что ей сложно описать среднестатистического покупателя. Продукцией с русским акцентом интересуются как люди 25, так и 70 лет.

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