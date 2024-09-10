Полицейские приняли школьника с игрушечным пистолетом за вооруженного преступника

Вооруженный преступник, которого разыскивали полицейские города Гамбург в Германии, оказался школьником с игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе городского полицейского управления.

Там рассказали, что утром 9 сентября в полицию поступило сообщение об угрозе применения оружия в одной из школ города. Прибывшие на место полицейские опросили учеников и выяснили, что между ними возник конфликт. Позже подростки помирились, но затем один из них вернулся в класс с пистолетом на поясе.

Полицейские обыскали школу, но найти вооруженного подростка не смогли. Тогда зону поиска расширили и задействовали в нем патрульные машины и вертолет.

В ходе операции полицейский спецназ взял штурмом место жительства школьника. «Был проверен домашний адрес 16-летнего подростка в Гамбург-Лурупе. Также было задействовано командование специальных операций государственного управления криминальной полиции (LKA 24). Однако подростка в тот момент в квартире не было», — сообщили в полиции.

В итоге разыскиваемый школьник был задержан, когда сам подъехал к дому. В поясной сумке у него нашли игрушечный пистолет, после чего освободили из-под стражи в связи с отсутствием оснований для задержания.

15 августа в городе Йошкар-Ола в Республике Марий Эл силовики задержали мужчину, который, вооружившись игрушечным пистолетом, устроил разбойное нападение. Его добычей стали пять пачек аскорбиновой кислоты, которые он, по его собственным словам, раздал прохожим.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.