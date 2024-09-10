Озвучивший Дарта Вейдера актер умер в США

Умер американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера во франшизе «Звездные войны». Об этом сообщили Variety и ABC News, ссылаясь на его представителей.

По их словам, Джонс умер в своем доме в округе Датчесс, штат Нью-Йорк в возрасте 93 лет.

Карьера Джонса в кино длилась более 60 лет. За это время актер успел сыграть роли в десятках фильмов. Среди наиболее известных работ Джонса — «Поездка в Америку», «Конан-варвар», «Мэтуон», «Лучшие из лучших», «Преступные связи», «Охота за „Красным Октябрем“», «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Кроме того, голосом Джонса говорит Муфаса в мультфильме «Король Лев».

Более юным зрителям Джонс может быть знаком по камео в комедийном сериале «Теория Большого Взрыва».

Джеймс Эрл Джонс был трижды награжден премией «Тони», дважды получал награду «Эмми» и один раз — «Грэмми». Кроме того, в 2011 году он получил почетную премию «Оскар» за «вклад в развитие киноискусства».

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