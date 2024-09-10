Минздрав предложил отправлять всех беременных женщин к психологу

Представитель пресс-службы Минздрава рассказал «Ведомостям», что министерство предложило отправлять всех беременных женщин на консультации к психологу. Такие рекомендации содержатся в проекте стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, опубликованном 5 сентября.

Как утверждает источник издания, для беременных будут предусмотрены две консультации: одна — в первом или втором триместре, когда женщина обращается в консультацию, вторая — в третьем триместре.

В министерстве считают, что посещение беременными психолога поможет «снизить риск акушерских и перинатальных осложнений, а также сформировать положительные установки на вынашивание и рождение ребенка». Кроме того, чиновники утверждают, что консультации помогут «сформировать положительный настрой у женщин к грудному вскармливанию». В обязанности психологов войдет профилактика послеродовой депрессии и отказов от ребенка.

«Ведомости» отмечают, что на первую консультацию при постановке на учет по беременности будут отправлять всех женщин, на вторую — около 92%. При этом если у женщины возникнет потребность в большем количестве посещений такого специалиста, ей продолжат оказывать помощь, но по стандартам для других заболеваний.

Как пишет издание, помимо приема у психолога, женщин также планируют направлять на осмотр у кардиолога. Российские больницы должны начать исполнять новые рекомендации не позднее 1 января следующего года.

По данным «Ведомостей», бесплатные консультации с психологом уже вошли в базовую программу обязательного медицинского страхования для беременных женщин в этом году, однако направлять к психологу должен был лечащий врач в случае необходимости. Теперь же Минздрав планирует отправлять на консультации всех беременных женщин без исключения.

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