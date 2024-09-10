После начала войны в России подскочил спрос на дополнительное детское обучение в рассрочку 

Рынок детского дополнительного образования растет в основном из-за предоставления клиентам рассрочки. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Т-Рассрочка», пишет Forbes.

Согласно проведенному исследованию, во втором полугодии 2023 года на дополнительное детское образование было оформлено на 33% больше рассрочек, чем за аналогичный период 2022 года. А в первом полугодии этого года — на 42% больше в годовом выражении.

Как отмечает Forbes, за два года оборот средств в секторе рассрочки увеличился более чем вдвое. В то же время количество транзакций по оплате дополнительных занятий в школах без рассрочки сократилось: во втором полугодии 2023 года — на 2%, а в первом полугодии этого года — уже на 10%.

Результаты опроса аналитиков сервиса «Т-Рассрочка» показали, что с 2022 года месячные траты на дополнительное детское образование выросли на 14% — с 10 773 рублей в июне 2022 года до 14 349 рублей в июне 2024 года. А средний чек при оплате в рассрочку допобразования в 2024 году составил почти 50 тысяч рублей.

В качестве основной причины для оплаты образовательных услуг в рассрочку 15% респондентов назвали нехватку денег и нежелание брать кредиты. Еще столько же опрошенных родителей могли оплатить всю сумму сразу, но решили, что оплата по частям будет удобнее. При этом почти 80% респондентов заявили, что занятий в школе недостаточно для полноценного образования ребенка.

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