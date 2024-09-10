На Бали запретят строить новые виллы и клубы

Правительство Индонезии введет мораторий на строительство отелей, вилл и ночных клубов в некоторых районах туристического курортного острова Бали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Координационного министерства по морским делам и инвестициям Хермина Эсти.

Первым с идеей запрета выступил губернатор Бали Санг Маде Махендра Джая. Его целью было предотвращение чрезмерной застройки в коммерческих целях. Как пишет Reuters, мораторий является одним из шагов правительства по реформированию туризма на Бали и попыткой повысить качество и увеличить количество рабочих мест, сохранив при этом коренную культуру острова.

Срок, на который будет введен мораторий, пока не уточняется. По данным Reuters, он может пролиться до 10 лет. Координационный министр морских дел и инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан ранее заявлял, что на данный момент на Бали проживает около 200 тысяч иностранцев, из-за чего на острове возросла преступность и конкуренция в борьбе за рабочие места.

Как пишет агентство, число иностранных туристов на Бали резко возросло с тех пор, как остров вновь открылся после пандемии коронавируса. Видеоролики с плохо ведущими себя туристами часто становятся вирусными, вызывая гнев местных жителей и резкую реакцию пользователей социальных сетей в Индонезии.

По данным правительства, в первом полугодии текущего года через аэропорт Бали прибыло 2,9 миллиона иностранных туристов. В прошлом году на Бали насчитывался 541 отель, по сравнению с 507 в 2019 году. Как отмечает «Коммерсантъ», в феврале этого года в Индонезии ввели налог для туристов в размере девяти долларов с человека.

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